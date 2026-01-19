Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:17, 19 января 2026Экономика

Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

РИА Новости: Товарооборот России и США вырос на четверть в январе-октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

После переизбрания Дональда Трампа на должность президента США товарооборот России и Соединенных Штатов увеличился на четверть. О резком росте двусторонней торговли сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

За первый год новой администрации Трампа товарооборот России и США увеличился на 700 миллионов долларов. Если в январе-октябре 2024-го (при бывшем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене) двусторонняя торговля оценивалась в 3,2 миллиарда долларов, то за тот же период 2025-го показатель достиг 3,9 миллиарда.

Самым востребованным в США российским товаром оказались азотные удобрения. В годовом выражении объемы закупок этой продукции выросли вдвое, до 1,1 миллиарда долларов. Спросом у американских покупателей также пользовались платина (732,9 миллиона долларов) и калийные удобрения (266,5 миллиона). Наиболее популярной в России продукцией из США оказались медицинские инструменты (53,9 миллиона долларов). В топ-3 попали соусы и сиропы (34,9 миллиона), а также приборы для проведения химического анализа (33,8 миллиона).

Несмотря на заметный рост двусторонней торговли, ее объемы продолжают оставаться на минимальном уровне на фоне действия масштабных западных санкций. Американские ограничения затронули большинство основных видов экспортируемой российской продукции. Ответные меры со стороны Москвы, в свою очередь, сильно ограничили поставки американских товаров на внутренний рынок. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что торговля России и США в случае налаживания отношений должна строиться по принципу win-win. Восстановление экономических связей Москвы и Вашингтона, подчеркнул министр, не должно нанести ущерб тем партнерам, с которыми Россия усилила кооперацию за время действия западных санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Россияне оказались в очереди в 40-градусный мороз возле купели на Крещение из-за ошибки

    Камчатские снегопады признали уникальными

    Работавший на Швецию россиянин получил 13 лет колонии

    Карпин заявил о готовности вернуться в Испанию

    Госдолг Украины резко вырос

    Адвокат покупательницы квартиры Долиной рассказала о переселении Лурье

    Российский рынок автобусов обрушился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok