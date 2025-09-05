Экономика
16:09, 5 сентября 2025Экономика

Решетников назвал условие восстановления торговли с США

Решетников: Торговля России с США должна строиться по принципу win-win
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Россия готова восстановить торговлю с США. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало RT.

По его словам, российско-американская торговля всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Однако ее восстановление не должно нанести ущерба тем российским партнерам, с которыми Москва наладила отношения в настоящее время. Как пояснил Решетников, торговать с США Россия должна по принципу win-win, то есть так, когда в выигрыше оказываются все и выгода не извлекается за счет третьих стран.

По словам Решетникова, сегодня главными торговыми партнерами России стали Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан. Двусторонний товарооборот с КНР превысил 240 миллиардов долларов.

В то же время, по данным таможенных органов Китая, объем торговли с Россией сократился в январе-июле на 8,1 процента, до 125,8 миллиарда долларов.

