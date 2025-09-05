Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 5 сентября 2025Экономика

Названа пятерка главных торговых партнеров России

Решетников: Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан — топ-5 партнеров РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В настоящее время главными торговыми партнерами России являются Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) РФ Максим Решетников, его слова приводит RT.

Ключевым партнером России с большим отрывом от ближайших преследователей является Китай, уточнил министр. По итогам 2024 года, напомнил он, двусторонний товарооборот превысил 240 миллиардов долларов. «Это 120 миллиардов долларов на 120 миллиардов долларов по экспорту и импорту», — пояснил Решетников.

В топ-3 ключевых торговых партнеров России также входят Турция и Индия, добавил он. Торговля с этими странами носит диверсифицированный характер. Из вышеуказанных государств РФ импортирует химическую продукцию, продовольствие, машиностроительное оборудование и технику. Россия, в свою очередь, отправляет туда в основном энергоресурсы (нефть, газ, нефтепродукты), а также металлы и изделия из дерева.

Материалы по теме:
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?
8 мая 2024
Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?
Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?
21 марта 2024

Важными партнерами для РФ являются и Белоруссия с Казахстаном, которые вместе с РФ входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметил Решетников. Эти страны, подчеркнул он, помогают России выстраивать независимую технологическую и промышленную политику. «У нас полная взаимозависимость в хорошем смысле этого слова», — заключил министр.

Несмотря на рекордный рост торговли России и Китая в прошлом году, в 2025-м динамика забуксовала. По итогам первых семи месяцев двусторонний товарооборот сократился на 8,1 процента и составил 125,8 миллиарда долларов. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая трудности с проведением трансграничных платежей и усиление санкционного контроля со стороны западных стран. На этом фоне замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев призывал не ждать «столь яркой динамики» двусторонней торговли, как в предыдущие несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Украинку из ЛНР отправили за решетку за шпионаж

    Российские войска продвинулись в Харьковской области

    Россиянка описала странный вирус в Турции словами «мутит, крутит, а потом понос»

    Боец СВО предпенсионного возраста совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней

    Звезда шоу «Дом-2» высказалась о постановках на проекте

    В России разработали первый в мире учебный БЭК

    В МИД обвинили Британию в воровстве и пригрозили последствиями

    Раскрыта судьба пилота рухнувшего в Подмосковье самолета

    Еще одна страна ЕС отказалась отправлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости