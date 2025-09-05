Названа пятерка главных торговых партнеров России

Решетников: Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан — топ-5 партнеров РФ

В настоящее время главными торговыми партнерами России являются Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан. Об этом заявил глава Министерства экономического развития (Минэка) РФ Максим Решетников, его слова приводит RT.

Ключевым партнером России с большим отрывом от ближайших преследователей является Китай, уточнил министр. По итогам 2024 года, напомнил он, двусторонний товарооборот превысил 240 миллиардов долларов. «Это 120 миллиардов долларов на 120 миллиардов долларов по экспорту и импорту», — пояснил Решетников.

В топ-3 ключевых торговых партнеров России также входят Турция и Индия, добавил он. Торговля с этими странами носит диверсифицированный характер. Из вышеуказанных государств РФ импортирует химическую продукцию, продовольствие, машиностроительное оборудование и технику. Россия, в свою очередь, отправляет туда в основном энергоресурсы (нефть, газ, нефтепродукты), а также металлы и изделия из дерева.

Важными партнерами для РФ являются и Белоруссия с Казахстаном, которые вместе с РФ входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметил Решетников. Эти страны, подчеркнул он, помогают России выстраивать независимую технологическую и промышленную политику. «У нас полная взаимозависимость в хорошем смысле этого слова», — заключил министр.

Несмотря на рекордный рост торговли России и Китая в прошлом году, в 2025-м динамика забуксовала. По итогам первых семи месяцев двусторонний товарооборот сократился на 8,1 процента и составил 125,8 миллиарда долларов. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая трудности с проведением трансграничных платежей и усиление санкционного контроля со стороны западных стран. На этом фоне замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев призывал не ждать «столь яркой динамики» двусторонней торговли, как в предыдущие несколько лет.