Культура
16:58, 2 февраля 2026Культура

Анна Пересильд рассказала о своих срывах

Анна Пересильд рассказала, что никогда не решает конфликты в отношениях драками
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Анна Пересильд, которая находится в отношениях с певцом Ваней Дмитриенко, рассказала, как решает конфликты в отношениях. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

По словам 16-летней артистки, она привыкла решать все без драк и предпочитает договариваться словами.

«Бывает, когда уже пик, могу тогда что-то резко сказать. Я очень редко на кого-то срываюсь. Но если и срываюсь, то я всегда извиняюсь, потому что мне тяжело, что я человека как-то обидела», — сообщила Пересильд.

По словам Анны, она старается не повышать голос даже в напряженных ситуациях.

Ранее стало известно, что дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд показала новый имидж со словами «у меня все хорошо».

