Культура
14:03, 2 февраля 2026Культура

Аудитория Долиной выросла после скандала с квартирой

Представитель Долиной Пудовкин: Аудитория певицы выросла в 2,5 раза за месяц
Ольга Коровина

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

Аудитория народной артистки России Ларисы Долиной выросла более чем в 2,5 раза за последний месяц. Об этом сообщил концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин, его слова передает РИА Новости.

По словам представителя певицы, тенденция коснулась всех цифровых площадок. На данный момент аудитория Долиной достигла отметки 1,5 миллиона слушателей.

Пудовкин поблагодарил поклонников Долиной за поддержку и интерес к ее творчеству. Он добавил, что новую песню артистки «Последнее прощай» одновременно слушали более 1,5 тысячи человек.

Ранее Пудовкин заявил, что ситуация с квартирой в Хамовниках негативно сказалась на здоровье Долиной. Он подчеркнул, что народная артистка более 50 лет честно и искренне выполняла свою работу, так что скандал вокруг квартиры не дает людям права «травить и издеваться над женщиной».

