Ситуация с квартирой негативно сказалась на здоровье Долиной

Представитель Долиной Пудовкин: Ситуация с квартирой подорвала здоровье певицы

Ситуация с квартирой в Хамовниках негативно сказалась на здоровье народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил ее представитель Сергей Пудовкин, его слова приводит РИА Новости.

«Лариса Долина оказалась в ситуации, которая перевернула ее жизнь, которая, к сожалению, разрушила ее здоровье», — сказал он, поблагодарив врачей, поддерживающих певицу.

Пудовкин также подчеркнул, что народная артистка более 50 лет честно и искренне выполняла свою работу, так что ситуация с квартирой не дает людям права «травить и издеваться над женщиной».

Ранее Долина рассказала, что вынуждена жить на съемной квартире, так как у нее нет денег на покупку нового жилья.