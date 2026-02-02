Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:47, 1 февраля 2026Культура

Ситуация с квартирой негативно сказалась на здоровье Долиной

Представитель Долиной Пудовкин: Ситуация с квартирой подорвала здоровье певицы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ситуация с квартирой в Хамовниках негативно сказалась на здоровье народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил ее представитель Сергей Пудовкин, его слова приводит РИА Новости.

«Лариса Долина оказалась в ситуации, которая перевернула ее жизнь, которая, к сожалению, разрушила ее здоровье», — сказал он, поблагодарив врачей, поддерживающих певицу.

Пудовкин также подчеркнул, что народная артистка более 50 лет честно и искренне выполняла свою работу, так что ситуация с квартирой не дает людям права «травить и издеваться над женщиной».

Ранее Долина рассказала, что вынуждена жить на съемной квартире, так как у нее нет денег на покупку нового жилья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта

    Французский политик уличил Гутерриша в лицемерии

    Кучерова признали первой звездой месяца в НХЛ

    Ситуация с квартирой негативно сказалась на здоровье Долиной

    На Западе объяснили невозможность принять Украину в Евросоюз

    В Венгрии высказались о силовой мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok