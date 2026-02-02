Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:59, 2 февраля 2026Мир

Британия решила бороться с российскими подлодками с помощью буев

Хили: Британия закупила гидроакустические буи для отслеживания подлодок РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Великобритания закупила гидроакустические буи для отслеживания российских подлодок. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин, трансляцию ведет The Sun.

«Мы должны гарантировать, что королевские Военно-морские силы (ВМС) современны и обладают инновациями, необходимыми для обнаружения, слежения и сдерживания угроз под водой. Сегодня мы объявили о новом контракте на 40 миллионов футов стерлингов на покупку новых гидроакустических буев, которые будут развернуты под водой для отслеживания подлодок», — сообщил министр в ходе своего выступления.

12 декабря 2025 года командование ВМС Британии заявило об организации слежки за российской подлодкой в Ла-Манше. Дополнительно сообщается, что операция проходила в сотрудничестве с союзниками королевства по НАТО.

При этом посол России в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Москва не представляет угрозы для королевства, хотя Лондон и стремится изображать, будто находится в постоянной опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили заявление главы Николаевской области по уступкам

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    Россия впервые покажет за рубежом высокоточный 9М549

    В Подмосковье инвалид-колясочник избил битой ребенка, снял на видео и выложил это в сеть

    Туристка встретила в Таиланде соотечественника, поехала к нему в отель и была изнасилована

    Уехавшая в Европу юмористка рассказала о трудностях с русским языком

    Российская школьница потеряла два миллиона рублей по кодовому слову «ПЭПЭ»

    Британия решила бороться с российскими подлодками с помощью буев

    Лолите пришлось вызвать скорую из-за курения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok