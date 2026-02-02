Реклама

Cartier решил сохранить бизнес в России

Cartier перерегистрировала товарный знак ради сохранения бизнеса в России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Французский ювелирный бренд Cartier решил сохранить бизнес в России. Документы о регистрации товарного знака марки попали в распоряжение «SHOT Проверки».

Выяснилось, что владеющая Cartier швейцарская группа компаний Richemont вновь подала заявку в Роспатент и успела перерегистрировать свой знак, права на который утратились летом 2025 года. Так, в случае возвращения в страну под брендом Cartier смогут продавать люксовые ювелирные украшения, сумки, духи, солнцезащитные очки и другие аксессуары.

О закрытии магазинов Cartier в России стало известно в марте 2022 года. О приостановке работы в стране объявила и группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

