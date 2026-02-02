Реклама

Дмитриев призвал одного европейского политика уйти в отставку

Дмитриев призвал премьера Британии Стармера уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен покинуть свой пост. С таким призывом выступил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Кир Стармер должен уйти в отставку», — написал он.

Ранее издание Daily Star сообщило, что британцы сочли слишком мягкой реакцию Стармера на угрозы президента США Дональда Трампа. В связи с этим они предложили заменить его персонажем актера Хью Гранта из фильма «Реальная любовь», который дает жесткий отпор американскому лидеру.

