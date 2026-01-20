Реклама

Британцы предложили заменить премьера Хью Грантом

DS: В Британии предложили заменить премьера Стармера актером Хью Грантом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Реакция премьер-министра Великобритании Кира Стармера на угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа показалась жителям страны слишком мягкой. В связи с этим многие британцы захотели видеть на его месте персонажа Хью Гранта из фильма «Реальная любовь», пишет Daily Star.

В фильме, как отмечает СМИ, герой Гранта, премьер-министр, дает жесткий отпор американскому президенту.

«Если друг нас задирает, то он уже не друг», — жестко ответил персонаж актера.

«Может быть, Стармер мог бы чему-то научиться у Хью?» — отметили авторы публикации.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из восьми европейских стран, включая Великобританию, из-за ситуации вокруг Гренландии. Стармер на этой ответил, что торговая война — «не лучший способ разрешать разногласия внутри альянса».

Также Кир Стармер усомнился, что президент США рассматривает возможность военных действий в отношении Гренландии. Однако он подчеркнул, что угроза американского лидера была крайне плохо воспринята в стране.

В свою очередь, издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа.

