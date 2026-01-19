Премьер Британии оценил серьезность намерений Трампа по Гренландии

Премьер Британии Стармер усомнился в серьезности намерений Трампа по Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер усомнился, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военных действий в отношении Гренландии. Об этом сообщает Sky News.

При этом он подчеркнул, что угроза американского лидера была крайне плохо воспринята в стране и представляет собой «очень серьезную ситуацию». «Наша задача — найти путь вперед, который будет соответствовать нашим принципам, ценностям и национальным интересам», — призвал политик.

Стармер отверг возможность тарифной войны, заявив, что она навредит британским предприятиям и семьям. Премьер-министр подтвердил, что уже разговаривал с Трампом и проведет новые переговоры в ближайшие дни. По его словам, стратегия Лондона заключается в прагматичном сотрудничестве как с европейскими союзниками, так и с администрацией США для достижения долгосрочного взаимопонимания.

Ранее стало известно, что ряд европейских лидеров боится сценария, где Трамп получает Гренландию, так как следующими могут стать другие территории Европы. Отмечается, что подобная ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на украинском конфликте.

Издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа. По некоторым данным, наедине обеспокоенные европейские чиновники называют стремление лидера США аннексировать суверенную датскую территорию безумным и сумасшедшим.