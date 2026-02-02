Доктор Мясников упал и издал «вопль отчаяния»

Врач Мясников рассказал, что упал и облился супом для собак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что упал, когда хотел покормить собак. Выпуск передачи, в котором он описал подробности, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что у него есть две взрослые собаки и крупный щенок алабая Чара. Недавно врач решил с утра покормить животных супом, который варит для них вечером. Он вышел на крыльцо, держа в руках две миски с жирным мясным бульоном, и столкнулся с щенком.

«Чара бросается мне под ноги. Я пытаюсь на нее не наступить. Зима же — ноги разъезжаются. Я сначала падаю на колено, последнее думаю: "Я удержу". Но потом я всплеснул руками... Я разбил колено, я лежу в этой луже, по мне стекает этот жир (...) Я, когда падал, издал такой вопль отчаяния», — описал обстоятельства случившегося Мясников.

Врач пожаловался, что из-за случившегося повредил колено и получил ссадины. Кроме того, ему пришлось долго отмываться от супа, которым он облился.

Ранее Мясников рухнул на съемках своей авторской программы. Доктор не смог удержать равновесие, тестируя спортивное оборудование.