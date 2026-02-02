Реклама

Экономика
09:53, 2 февраля 2026Экономика

В России отказались от закупки судов для экспорта зерна из-за роста цен

«Ъ»: Минпромторг остановил поддержку закупки старых балкеров из-за роста цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Объединенная зерновая компания (ОЗК) отказалась от планов закупить старые балкеры за рубежом для экспорта зерна, потому что их стоимость существенно выросла. В связи с этим Минпромторг приостанавливает работу над соответствующими механизмами поддержки пополнения флота, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением вопроса.

По его словам, такое объяснение содержится и в ноябрьском докладе главы Минпромторга президенту России Владимиру Путину. В начале года ОЗК вносит изменения в стратегию формирования своего торгового флота.

Правительство разрабатывало системы льготного лизинга, кредитов и компенсации части затрат на покупку судов для ОЗК с 2022 года, когда санкционные риски привели к проблемам с фрахтом. В 2023-м, в частности, обсуждалось выделение 70 миллиардов рублей на закупку 85 судов, преимущественно балкеров.

Однако к началу 2026 года, как объяснил директор Центра ценовых индексов Роман Соколов, стоимость судна возрастом пять лет составляет 93 процента от стоимости нового, причем цены на первые растут, а на вторые — падают. В результате главным фактором при выборе между новым и подержанным балкером стал вопрос времени, а значит, и оперативной рыночной конъюнктуры. Другими словами, если стоимость и доступность фрахта приемлемы, то покупать подержанные суда нет смысла.

Источник издания на рынке указал, что в целом проблема с фрахтованием, возникшая после введения санкций, решена. А с учетом того, что экономическая ситуация не благоприятствует дополнительным расходам, решение остановить программу закупки выглядит закономерным.

Потребности основных российских экспортеров зерна до 2035 года оцениваются в 61 судно. Для их удовлетворения уже проведены переговоры с китайскими верфями, которые согласны построить балкеры в несколько раз дешевле, чем Объединенная судостроительная корпорация. Однако в настоящее время переговоры по вопросу еще не завершены.

