Бывший СССР
00:36, 2 февраля 2026Бывший СССР

В Запорожской области заявили о мешающих восстановлению энергоснабжения дронах ВСУ

Балицкий: Восстановлению энергоснабжения в округе Запорожья ночью мешают дроны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Ночью восстановлению энергоснабжения в Михайловском округе Запорожской области мешают дроны, приступить к ним планируется днем, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, без электроснабжения остается село Бурчак. «Работы продолжатся в светлое время суток из-за высокой дроновой активности», — подчеркнул он.

Балицкий добавил, что в Васильевском муниципальном округе завершаются восстановительные работы на сетях электроснабжения. Свет дали в селах Златополь, Скельки, частично без электроснабжения остаются Маячка и третий микрорайон города Днепрорудное.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Запорожскую область для апробирования новых дронов.

