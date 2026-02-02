Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 1 февраля 2026Мир

Французский политик уличил Гутерриша в лицемерии

Французский политик Сорлин назвал лицемерным заявление Гутерриша о Донбассе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш придерживается двойных стандартов. На это указывает его заявление о неприменимости принципа самоопределения народов к ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский политик Фабрис Сорлин.

«Оно [заявление Гутерриша] показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, — нет», — сказал Сорлин.

Он также напомнил, что ездил и в Крым, и в Донбасс, и в ходе своих визитов видел, что жители этих регионов хотели присоединиться к России. Политик подчеркнул, что с точки зрения международного права отсутствуют причины, по которым юридически нельзя бы было признать результаты референдумов в Крыму, Донбассе и Новороссии.

29 января Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Трамп заявил о готовности решить финансовые проблемы ООН

    На Кавказе на фоне объявления беспилотной опасности ограничили полеты три аэропорта

    Французский политик уличил Гутерриша в лицемерии

    Кучерова признали первой звездой месяца в НХЛ

    Ситуация с квартирой негативно сказалась на здоровье Долиной

    На Западе объяснили невозможность принять Украину в Евросоюз

    В Венгрии высказались о силовой мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok