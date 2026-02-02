Дизен: Попытки разобщить Германию и Россию привели к усилению Китая

Попытки США и Великобритании спровоцировать конфликт между Германией и Россией привели к усилению связей Москвы и Пекина. Такое мнение в соцсети Х высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Попытки разобщить Германию и Россию, напротив, подтолкнули Россию к Китаю, при этом Китай фактически выступает как значительно более масштабный аналог Германии по промышленным и стратегическим возможностям», — написал он.

По его мнению, чтобы сдержать дальнейшее усиление Китая, США и Великобритании придется отказаться от своей «многовековой стратегии».

Ранее Дизен заявил, что британские пропагандистские структуры пытаются представить осужденного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна российским агентом.