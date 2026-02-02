Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 2 февраля 2026Мир

Глава ЕК дала Зеленскому связанное с Россией обещание

Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому представить 20-й пакет санкций против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому очень скоро представить 20-й пакет санкций против России. Об этом председатель ЕК написала на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, она провела телефонный разговор с украинским лидером и пообещала непоколебимую поддержку Украине.

«Очень скоро мы представим 20-й пакет санкций (...) для усиления давления на Россию», — написала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна в полной мере быть вовлечена в переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Париж при этом полон решимости усилить давление на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Число отравившихся в российском частном детсаду детей выросло вдвое

    Слон протаранил автобус с туристами бивнями во время сафари-тура и попал на видео

    В России оценили последствия запрета ЕС на импорт нефти из страны

    Украинские моряки с захваченного США танкера отказались возвращаться на родину

    В Подмосковье «утонул» дом

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Военкор рассказал о важной победе ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok