15:51, 2 февраля 2026Мир

Хранившего на флешке коллекцию нацистских песен и речей Гитлера политика осудили

Политика АдГ Халембу оштрафовали более чем на 30 тысяч евро за отмывание денег
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Окружной суд Вюрцбурга приговорил депутата баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Даниэля Халембу к штрафу в размере более 30 тысяч евро. Об этом сообщает Merkur.de.

При этом 24-летний политик был оправдан по обвинению в подстрекательстве к ненависти. Адвокаты подсудимого настаивали на оправдательном приговоре и назвали судебное разбирательство политически мотивированным.

Судебный процесс над депутатом начался 7 января. Полиция во время обыска в комнате Халембы в студенческом общежитии в Вюрцбурге обнаружила на USB-накопителе «одну из самых больших коллекций песен и речей нацистской эпохи, с которыми она когда-либо сталкивалась».

Помимо обвинения в подстрекательстве к ненависти, прокуратура также сочла достаточными основания для расследования отмывания денег. Отмечается, что подозрительные транзакции якобы были совершены со счета Халембы на счет в страны Прибалтики в июле 2022 года.

Ранее немецкий политик и депутат Европарламента от партии АдГ Петр Быстрон получил штраф за публикацию в соцсетях отредактированного фото, на котором экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель изображена с жестом, напоминающим нацистское приветствие.

