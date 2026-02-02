Хранившего на флешке коллекцию нацистских песен и речей Гитлера политика осудили

Политика АдГ Халембу оштрафовали более чем на 30 тысяч евро за отмывание денег

Окружной суд Вюрцбурга приговорил депутата баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Даниэля Халембу к штрафу в размере более 30 тысяч евро. Об этом сообщает Merkur.de.

При этом 24-летний политик был оправдан по обвинению в подстрекательстве к ненависти. Адвокаты подсудимого настаивали на оправдательном приговоре и назвали судебное разбирательство политически мотивированным.

Судебный процесс над депутатом начался 7 января. Полиция во время обыска в комнате Халембы в студенческом общежитии в Вюрцбурге обнаружила на USB-накопителе «одну из самых больших коллекций песен и речей нацистской эпохи, с которыми она когда-либо сталкивалась».

Помимо обвинения в подстрекательстве к ненависти, прокуратура также сочла достаточными основания для расследования отмывания денег. Отмечается, что подозрительные транзакции якобы были совершены со счета Халембы на счет в страны Прибалтики в июле 2022 года.

Ранее немецкий политик и депутат Европарламента от партии АдГ Петр Быстрон получил штраф за публикацию в соцсетях отредактированного фото, на котором экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель изображена с жестом, напоминающим нацистское приветствие.