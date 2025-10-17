Немецкий политик выложил фото с «зигующей» Меркель и поплатился

Focus: Немецкий политик получил штраф за фото Меркель с нацистским приветствием

Немецкий политик и депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон получил штраф за публикацию в соцсетях отредактированного фото, на котором экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель изображена с жестом, напоминающим нацистское приветствие. Об этом сообщает журнал Focus.

«Согласно вердикту Мюнхенского окружного суда, [Быстрон] должен выплатить 90 ежедневных штрафов по 125 евро, что в общей сложности составляет 11 250 евро, за использование символики антиконституционных и террористических организаций», — пишет издание.

Отмечается, что политик опубликовал фотографии в соцсети Twitter в 2022 году по случаю увольнения тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Фото, на которых с поднятыми и вытянутыми вперед руками были изображены, среди прочих, Меркель и жена экс-президента Германии Беттина Вульф, сопровождались подписью: «Пока-пока, Мельник! Немецкие политики машут тебе на прощание!»

Несмотря на доводы адвоката о присутствующей в деле «политической подоплеке», суд счел доказанным факт преднамеренного использования Быстроном запрещенного нацистского приветствия в фотомонтаже. Отмечается, что у стороны защиты есть неделя на обжалование приговора.

Ранее сообщалось, что в офисе американского конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора был обнаружен флаг США со свастикой.