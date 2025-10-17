Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 17 октября 2025Мир

Немецкий политик выложил фото с «зигующей» Меркель и поплатился

Focus: Немецкий политик получил штраф за фото Меркель с нацистским приветствием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Немецкий политик и депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон получил штраф за публикацию в соцсетях отредактированного фото, на котором экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель изображена с жестом, напоминающим нацистское приветствие. Об этом сообщает журнал Focus.

«Согласно вердикту Мюнхенского окружного суда, [Быстрон] должен выплатить 90 ежедневных штрафов по 125 евро, что в общей сложности составляет 11 250 евро, за использование символики антиконституционных и террористических организаций», — пишет издание.

Отмечается, что политик опубликовал фотографии в соцсети Twitter в 2022 году по случаю увольнения тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Фото, на которых с поднятыми и вытянутыми вперед руками были изображены, среди прочих, Меркель и жена экс-президента Германии Беттина Вульф, сопровождались подписью: «Пока-пока, Мельник! Немецкие политики машут тебе на прощание!»

Несмотря на доводы адвоката о присутствующей в деле «политической подоплеке», суд счел доказанным факт преднамеренного использования Быстроном запрещенного нацистского приветствия в фотомонтаже. Отмечается, что у стороны защиты есть неделя на обжалование приговора.

Ранее сообщалось, что в офисе американского конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора был обнаружен флаг США со свастикой.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Российского студента осудили в Финляндии за переправку дронов на родину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости