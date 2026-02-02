«Калашников» представит «РУС-ПЭ» в Саудовской Аравии

«Калашников» представит контейнерный барражирующий боеприпас «РУС-ПЭ»

Концерн «Калашников» представит новый барражирующий боеприпас контейнерного размещения «РУС-ПЭ» в ходе международной оборонной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом сообщила компания «Рособоронэкспорт».

«Главной мировой премьерой в сегменте барражирующих боеприпасов станет разработанный и производимый Концерном "Калашников" РУС-ПЭ — первый отечественный барражирующий боеприпас контейнерного размещения», — говорится в сообщении.

Аппарат будут выпускать в двух вариантах: с боевой частью весом 1 килограмм и двухкилограммовой боеголовкой. «РУС-ПЭ» получил головку самонаведения, которая позволяет применять изделие в полностью автономном режиме. Интегрированные алгоритмы искусственного интеллекта используют для обнаружения и идентификации целей.

Также в Саудовской Аравии представят дрон-камикадзе «КУБ-2Э» и разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э», состоящий из разведывательного дрона Z-16Э и барражирующих боеприпасов.

Ранее в январе стало известно, что тандем «КУБа-2» и разведывательного беспилотника «Скат-350М» работает в зоне СВО на российском программном обеспечении.