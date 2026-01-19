Реклама

Наука и техника
18:07, 19 января 2026

ПО тандема «Куба-2» и «Ската-350М» оказалось российским

«Калашников»: Тандем «Куба-2» и «Ската-350М» работает на российском ПО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Тандем управляемого боеприпаса (УБ) «Куб-2» и разведывательного дрона «Скат-350М» работает на российском программном обеспечении (ПО) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Так что теперь мы предлагаем заказчикам готовое высокоэффективное решение — тандем разведчика и УБ. Кстати, эффективность всех наших изделий подтверждается их активным применением в зоне СВО», — сказал руководитель.

В декабре концерн сообщил, поставил все «Кубы-2» государственному заказчику по контракту 2025 года.

В том же месяце «Калашников» рассказал, что эффективность УБ «Куб-2» в ходе апробации в зоне СВО превысила 90 процентов.

