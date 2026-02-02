Каллас выступила против создания нового Совета безопасности в ЕС

Глава дипломатии ЕС отказалась поддержать идею Кубилюса о новом совете

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла инициативу по созданию нового Совета безопасности Европы, предложенную еврокомиссаром по обороне литовцем Андрюсом Кубилюсом. Об этом она заявила на конференции по безопасности в Осло, передает ТАСС.

«Я не считаю, что нам нужны новые институты», — сказала Каллас. Она напомнила, что у ЕС уже есть Совет министров обороны, и подчеркнула, что приоритетом должна стать реализация уже существующих военно-промышленных планов, а не создание дополнительных органов.

При этом Каллас поддержала идею объединения европейского военно-промышленного комплекса, предложив использовать ее внешнеполитическую службу в качестве платформы для этого процесса.

Ранее Кубилюс заявил, что ЕС необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.