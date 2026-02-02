Реклама

Крокодил из реки Лимпопо проглотил мужчину

Антонина Черташ
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Мозамбике мужчина стал жертвой крокодила во время сильных наводнений. Об этом сообщает Penn Live.

Огромная рептилия почти целиком проглотила ничего не подозревавшего мужчину, который подошел слишком близко к воде. Этот инцидент стал уже третьим смертельным случаем в стране, где паводковые воды вынесли хищников из заповедников в населенные пункты.

По словам официальных лиц, крокодилы, в том числе из реки Лимпопо, проникли в затопленные города из-за беспрецедентного разлива рек. «Мы призываем всех не приближаться к стоячей воде, потому что там скрываются крокодилы. Реки соединились со всеми участками, где есть вода», — предупредил секретарь провинции Мапуту Анрикеш Бонгесе.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.

