Куклачев объяснил признание России самой «мурлычущей» страной

Юрий Куклачев: Любовь к кошкам в РФ объясняется душевностью россиян

Дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал признание России самой «мурлычущей» страной в мире. Его слова приводит Life.

Отмечается, что Россия стала лидером в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством домашних кошек. По мнению артиста, любовь к этим животным связана с особой добротой и душевностью россиян. Куклачев подчеркнул, что кошка может помочь людям и сплотить семьи.

«Это еще раз демонстрирует, что наши люди, наш народ, наша страна являются самым добрым и самым правильным инструментом во всей мировой жизни», — считает дрессировщик.

Ранее Куклачев рассказал, что кошки из его театра отказались есть и работать после его инфаркта в 2024 году. По его словам, животные почувствовали, что «папе плохо», а после его возвращения из больницы старались лечь на больное место.