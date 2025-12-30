Реклама

Культура
11:30, 30 декабря 2025Культура

Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

Дрессировщик Куклачев сообщил, что кошки отказались работать после его инфаркта
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что кошки из его театра отказались от работы после его инфаркта. Слова артиста передает KP.RU в Telegram.

«Несколько кошек отказались есть. И работать отказались», — сообщил Куклачев. По его словам, животные почувствовали, что «папе плохо», а после его возвращения старались лечь на больное место.

Когда кошки увидели Куклачева впервые после госпитализации, они оторвались от еды и побежали к дрессировщику, чтобы к нему прижаться. «Они страдали, переживали. Среди всех животных в мире кошка единственная ощущает человека на энергетическом уровне», — подчеркнул артист.

В апреле 2024 года Куклачева госпитализировали, ему провели срочную операцию. Известно, что артист перенес обширный инфаркт во время выступления. Позже дрессировщик рассказал, что продолжил выполнять сложный акробатический трюк, несмотря на жгучую боль в груди, чем нанес сердцу непоправимый ущерб.

