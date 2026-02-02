Реклама

Ляйсан Утяшеву укусила оса

Ведущая Утяшева заявила, что у нее началась аллергия после укуса осы на съемках
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что во время съемок реалити-шоу «Выжить в Стамбуле», выходящем на канале ТНТ, ее укусила оса. На странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она добавила, что столкнулась с неожиданным последствием укуса.

По словам Утяшевой, когда она озвучивала правила нового испытания для участников проекта, ее укусила оса. «В моменте выдержала, а дальше началось... Оказалось, что у меня аллергия на укусы, и отек держался еще долго», — поделилась она подробностями произошедшего.

Ведущая добавила, что в следующие съемочные дни команда проекта отпугивала насекомых от мест, где проводились съемки.

Ранее стало известно, что британскую звезду реалити-шоу Джемму Коллинз госпитализировали после того, как ее укусила оса. Коллинз рассказала, что из-за аллергии у нее начал быстро распухать язык.

