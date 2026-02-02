Малышева предрекла рак и ожирение одной категории людей

Малышева заявила, что у тех, кто ложится поздно, повышаются риски рака

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предрекла одной категории людей ожирение и рак. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, она уточнила, что эти проблемы грозят тем, кто поздно ложится спать.

Соведущие Малышевой, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус рассказали, что ложиться спать нужно примерно в 21:30, так как в это время в организме начинает вырабатываться гормон сна мелатонин. Продеус также подчеркнул, именно ночью формируется иммунитет человека.

«Если вы в это время не спите, если у вас недостаток сна именно в это время, то, первое: вы лишитесь хорошего иммунитета, а значит, у вас резко вырастут риски рака и инфекций. Второе: у вас будет склонность к ожирению», — заверила Малышева.

Ранее Малышева назвала распространенную ошибку при лечении геморроя. По словам врача, многие люди неправильно вставляют ректальные свечи.