10:12, 30 января 2026

Россиянам назвали распространенную ошибку при лечении геморроя

Врач Малышева заявила, что при геморрое свечи не нужно вводить глубоко
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и врач-колопроктолог Михаил Черепенин назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале распространенную ошибку при лечении геморроя. Выпуск с объяснением специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что при этом заболевании ректальные свечи не нужно вводить глубоко, как это делают многие. «Пальцем засовывают чуть ли не до глотки эти свечи куда-то вверх», — возмутилась телеведущая.

Черепенин объяснил, что свечу следует вставить до уровня анального канала и оставить на четыре-пять минут, чтобы лекарство начало действовать. После этого необходимо ввести остатки свечи глубже, отметил проктолог.

Ранее врач-кардиолог Олег Гайсенок назвал неожиданную опасность геморроя. По словам специалиста, болезнь может привести к анемии, хроническим запорам и депрессии.

