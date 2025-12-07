Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:31, 7 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданные опасности и коварство геморроя

Врач Гайсенок заявил, что геморрой может вызвать депрессию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Олег Гайсенок назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданные опасности геморроя. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что это состояние может вызывать депрессию.

По словам медика, это состояние повышает риск развития анемии. Он отметил, что даже небольшая ежедневная кровопотеря приводит к хроническому дефициту железа. Гайсенок подчеркнул, что, например, у пожилых людей нехватка этого микроэлемента обостряет другие болезни. «В этом его опасность и коварство», — заключил кардиолог.

Кроме того, специалист рассказал, что геморрой также приводит к хроническим запорам. В этом случае из-за того, что человеку приходится тужиться, а также из-за повышения внутрибрюшного давления может произойти опасный для жизни скачок артериального давления — гипертонический криз, подчеркнул доктор.

Наконец, Гайсенок добавил, что геморрой провоцирует проблемы с органами малого таза, из-за чего может появиться недержание мочи. По словам кардиолога, это вызывает психологические проблемы у пациентов. «Человек чувствует себя некомфортно. Развивается депрессия, тревога. Это добавляет другие неврологические аспекты», — отметил врач.

Ранее Гайсенок развеял пять мифов о геморрое. Он заявил, что, вопреки представлениям, основным симптомом геморроя не всегда будет боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Готовность армии Британии к военному конфликту оценили

    Назван фаворит матча между ЦСКА и «Краснодаром»

    В Москве гаишник остановил грузовик с водителем без сознания и попал на видео

    Сын Трампа вступился за отца

    Армия Таиланда призвала жителей граничащих с Камбоджей районов эвакуироваться

    Потребление алкоголя в России стало минимальным

    Раскрыты планы Шойгу на следующую неделю

    Лидера страны ЕС внесли в «Миротворец»

    Евросоюз не помешал доставке российского ядерного топлива в Венгрию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok