Россиянам назвали неожиданные опасности и коварство геморроя

Врач Гайсенок заявил, что геморрой может вызвать депрессию

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Олег Гайсенок назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданные опасности геморроя. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он заявил, что это состояние может вызывать депрессию.

По словам медика, это состояние повышает риск развития анемии. Он отметил, что даже небольшая ежедневная кровопотеря приводит к хроническому дефициту железа. Гайсенок подчеркнул, что, например, у пожилых людей нехватка этого микроэлемента обостряет другие болезни. «В этом его опасность и коварство», — заключил кардиолог.

Кроме того, специалист рассказал, что геморрой также приводит к хроническим запорам. В этом случае из-за того, что человеку приходится тужиться, а также из-за повышения внутрибрюшного давления может произойти опасный для жизни скачок артериального давления — гипертонический криз, подчеркнул доктор.

Наконец, Гайсенок добавил, что геморрой провоцирует проблемы с органами малого таза, из-за чего может появиться недержание мочи. По словам кардиолога, это вызывает психологические проблемы у пациентов. «Человек чувствует себя некомфортно. Развивается депрессия, тревога. Это добавляет другие неврологические аспекты», — отметил врач.

Ранее Гайсенок развеял пять мифов о геморрое. Он заявил, что, вопреки представлениям, основным симптомом геморроя не всегда будет боль.