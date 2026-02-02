Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 2 февраля 2026Экономика

В России предупредили о возможном росте дефицита бюджета

АКРА предупредило о проблемах с доходами бюджета России из-за дешевой нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Федеральный бюджет России может потенциально недополучить доходов на уровне 0,5-0,7 процента от ВВП по сравнению с действующим планом в связи с низкими ценами на российскую нефть. Об этом со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства АКРА на 2026-2028 годы пишут «Ведомости».

В результате бюджетный дефицит может вырасти до 2,2-2,7 процента ВВП против 2,6 процента в 2025 году. Прогноз Минфина на 2026 год предусматривает дефицит на уровне 1,6 процента ВВП, но в нем заложена гораздо более высокая среднегодовая налоговая цена на нефть — 56 долларов за баррель.

В АКРА полагают, что в реальности этот показатель упадет до 50 долларов за баррель, что связано со стабилизацией мировых цен на относительно низком уровне и сохранением существенных дисконтов на российское сырье из-за санкций. Эксперты агентства ожидают ослабления курса рубля до 87,4-92,9 за доллар, а также инфляцию в диапазоне 5-5,5 процента, что выше ожиданий ЦБ. Одновременно АКРА снизило прогноз по росту ВВП — с 1,5 процента до 0,8-1,4 процента.

Материалы по теме:
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами. Как крупнейшая компания будет их решать?
РЖД столкнулись с финансовыми проблемами.Как крупнейшая компания будет их решать?
13 января 2026
Прожиточный минимум для трудоспособных в России в 2026 году: таблица по регионам
Прожиточный минимум для трудоспособных в России в 2026 году:таблица по регионам
14 января 2026

Одним из вызовов для экономики агентство называет снижение ликвидной части ФНБ до одного процента ВВП на горизонте двух лет. Это может поставить вопрос либо о новых принципах его финансирования, в том числе разовом источнике пополнения, либо о новом механизме, решающем проблему волатильности доходов и расходов.

Другими проблемами является демографическая ситуация, требующая балансировки пенсионных систем и систем социального обеспечения, а также дефицит на рынке труда, провоцирующий рост зарплат и инфляцию.

Авторы указывают, что при всех разумных сценариях в России сохраняется естественный отрицательный прирост населения и инерционная миграционная политика, не позволяющая компенсировать негативный эффект.

Ранее заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов рассказал, что в ближайшие годы россиянам не стоит ждать существенного роста реальных зарплат, то есть с поправкой на инфляцию, потому что экономика находится в состоянии стагнации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Россия увеличит число прямых рейсов в одну из самых опасных стран мира

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В России внедорожник M-Hero обновился и подешевел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok