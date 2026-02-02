В России предупредили о возможном росте дефицита бюджета

АКРА предупредило о проблемах с доходами бюджета России из-за дешевой нефти

Федеральный бюджет России может потенциально недополучить доходов на уровне 0,5-0,7 процента от ВВП по сравнению с действующим планом в связи с низкими ценами на российскую нефть. Об этом со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства АКРА на 2026-2028 годы пишут «Ведомости».

В результате бюджетный дефицит может вырасти до 2,2-2,7 процента ВВП против 2,6 процента в 2025 году. Прогноз Минфина на 2026 год предусматривает дефицит на уровне 1,6 процента ВВП, но в нем заложена гораздо более высокая среднегодовая налоговая цена на нефть — 56 долларов за баррель.

В АКРА полагают, что в реальности этот показатель упадет до 50 долларов за баррель, что связано со стабилизацией мировых цен на относительно низком уровне и сохранением существенных дисконтов на российское сырье из-за санкций. Эксперты агентства ожидают ослабления курса рубля до 87,4-92,9 за доллар, а также инфляцию в диапазоне 5-5,5 процента, что выше ожиданий ЦБ. Одновременно АКРА снизило прогноз по росту ВВП — с 1,5 процента до 0,8-1,4 процента.

Одним из вызовов для экономики агентство называет снижение ликвидной части ФНБ до одного процента ВВП на горизонте двух лет. Это может поставить вопрос либо о новых принципах его финансирования, в том числе разовом источнике пополнения, либо о новом механизме, решающем проблему волатильности доходов и расходов.

Другими проблемами является демографическая ситуация, требующая балансировки пенсионных систем и систем социального обеспечения, а также дефицит на рынке труда, провоцирующий рост зарплат и инфляцию.

Авторы указывают, что при всех разумных сценариях в России сохраняется естественный отрицательный прирост населения и инерционная миграционная политика, не позволяющая компенсировать негативный эффект.

Ранее заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов рассказал, что в ближайшие годы россиянам не стоит ждать существенного роста реальных зарплат, то есть с поправкой на инфляцию, потому что экономика находится в состоянии стагнации.