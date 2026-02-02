Реклама

11:35, 2 февраля 2026

Медведев раскрыл задачу Зеленского в деле против Тимошенко

Медведев: Зеленский делом против Тимошенко пытается устранить конкурентов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Секретариат Совбеза РФ / ТАСС

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается уголовным делом в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлии Тимошенко устранить конкурентов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Понятно, что нынешний руководитель этого политического режима пытается устранить конкурентов. Видимо, в какой-то момент и Тимошенко стала мешать», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза России отметил, что на Украине всегда были коррупционные конфликты. По его словам, данными процессами внутри страны управляют страны Запада.

Медведев вместе с тем ответил на вопрос о ядерном ударе по Украине. Он сообщил, что Москва ориентируется на соответствующую доктрину, работающую в редакции от 2024 года.

