Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 2 февраля 2026Россия

Медведев заявил о возмездии за военные преступления

Медведев заявил, что возмездие за военные преступления должно быть обязательно
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Medvedev's Secretariat / Handout / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возмездие за военные преступления должно быть обязательно. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, возмездие должно обязательно наступить на поле боя или после завершения военных действий.

«Я считаю, что воздаяние должно быть обязательно. Оно может прийти на поле боя, оно может прийти после», — заключил Медведев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия» и достижения всех целей специальной военной операции на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Врач призвал не игнорировать боль в плече

    Россиянка придумала необычную замену детской коляске и прокатила младенца на льду

    В России предупредили о возможном росте дефицита бюджета

    СВР указала на причастность Украины к переворотам в Африке

    Зумеры признались в игнорировании внезапных звонков по работе

    Во Франции восхитились отраженным пенальти Сафонова

    Потребление газа в России установило рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok