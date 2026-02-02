Медведев заявил о возмездии за военные преступления

Медведев заявил, что возмездие за военные преступления должно быть обязательно

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возмездие за военные преступления должно быть обязательно. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, возмездие должно обязательно наступить на поле боя или после завершения военных действий.

«Я считаю, что воздаяние должно быть обязательно. Оно может прийти на поле боя, оно может прийти после», — заключил Медведев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости применения «оружия возмездия» и достижения всех целей специальной военной операции на Украине.