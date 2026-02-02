Реклама

18:44, 2 февраля 2026Экономика

Московский магазин заподозрили в продаже отравленной рыбы

Роспотребнадзор: Начато расследование сообщений о продаже содержащей ртуть рыбы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Narsil / Shutterstock / Fotodom

Управление Роспотребнадзора по Москве распорядилось, чтобы один из магазинов сети «Красное и Белое» прекратил продавать потенциально опасную продукцию торговой марки «Сухогруз». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о торговой точке, расположенной в поселении Внуковское, где, как сообщили СМИ, продают сушено-вяленую пищевую рыбную продукцию «Ставридка», которая представляет угрозу здоровью граждан. Предположительно, этот продукт питания содержит ртуть.

Как сообщил Роспотребнадзор, в связи с этим начато проведение внеплановой выездной проверки с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

Ранее россиян предупредили о том, что нарезка из рыбы-меч может оказаться небезопасной, поскольку в таком продукте может содержаться большое количество ртути.

