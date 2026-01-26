Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 26 января 2026Забота о себе

Определены самые вредные виды суши

Диетолог Шериф: Роллы «Калифорния» и сашими из рыбы-меч вредны для здоровья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Суши имеют репутацию полезного блюда, сочетающего в себе качественный белок и огромный набор важных витаминов и микроэлементов, однако некоторые из них могут быть вредны для здоровья, предупредила диетолог Аманда Шерфи. Ее слова приводит Daily Mail.

Прежде всего к вредным видам блюда Шериф отнесла сашими (нарезку) из рыбы-меч, поскольку в такой рыбе может содержаться большое количество ртути. Роллы «Калифорния», изобретенные в США для адаптации японской кухни к западным вкусам, могут содержать больше белка, но при этом состоят не из полезной рыбы, продолжила она.

«Такие роллы обычно готовят с имитацией крабового мяса, которую делают из жирной и соленой рыбной пасты, содержащей эмульгаторы, ароматизаторы и красители. В ней нет такого количества омега-3, как в сырой рыбе», — объяснила она. Поскольку в роллах «Калифорния» больше белого риса и меньше качественного белка, их употребление, скорее всего, приведет к резкому повышению уровня сахара в крови, а затем — к усталости и чувству голода, предупредила диетолог.

Ранее диетолог Джинджер Халтин перечислила полезные свойства болгарского перца. Так, по ее утверждению, в составе этого продукта содержится много витамина C.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские нефтяные компании попросили о помощи

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В Кремле объявили о новой трехсторонней встрече по Украине

    В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа

    Поражение «Арсенала» от МЮ принесло россиянину 600 тысяч рублей

    В Кремле высказались о результативности трехсторонних переговоров по Украине

    Умерла известная российская телеведущая

    В России раскрыли причины отказа от удара спецоружием по Украине

    Женщина вышла замуж пять раз и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok