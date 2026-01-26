Определены самые вредные виды суши

Диетолог Шериф: Роллы «Калифорния» и сашими из рыбы-меч вредны для здоровья

Суши имеют репутацию полезного блюда, сочетающего в себе качественный белок и огромный набор важных витаминов и микроэлементов, однако некоторые из них могут быть вредны для здоровья, предупредила диетолог Аманда Шерфи. Ее слова приводит Daily Mail.

Прежде всего к вредным видам блюда Шериф отнесла сашими (нарезку) из рыбы-меч, поскольку в такой рыбе может содержаться большое количество ртути. Роллы «Калифорния», изобретенные в США для адаптации японской кухни к западным вкусам, могут содержать больше белка, но при этом состоят не из полезной рыбы, продолжила она.

«Такие роллы обычно готовят с имитацией крабового мяса, которую делают из жирной и соленой рыбной пасты, содержащей эмульгаторы, ароматизаторы и красители. В ней нет такого количества омега-3, как в сырой рыбе», — объяснила она. Поскольку в роллах «Калифорния» больше белого риса и меньше качественного белка, их употребление, скорее всего, приведет к резкому повышению уровня сахара в крови, а затем — к усталости и чувству голода, предупредила диетолог.

