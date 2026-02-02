Реклама

15:29, 2 февраля 2026

Москвичам назвали дату ослабления морозов

Синоптик Шувалов: Морозы в Москве пойдут на спад 6 февраля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сильные морозы, обрушившиеся на Москву, пойдут на спад в пятницу, 6 февраля. Соответствующую дату жителям столицы назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

По словам синоптика, до конца текущей рабочей недели столбики термометров в городе будут показывать около минус 18 градусов. Ослабеют морозы лишь в пятницу — в этот день ожидается до минус 15 градусов и выше, добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители Москвы и Московской области пережили самый холодный день зимы. Он отметил, что cамый низкий показатель в ночь на понедельник, 2 февраля, составил минус 19,1 градуса, что на 13 градусов ниже климатической нормы для этого периода.

