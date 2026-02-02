Реклама

18:37, 2 февраля 2026

Москвичам назвали дату потепления

Синоптик Леус: Потепление в Москву придет 6 февраля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Потепление в Москву придет в пятницу, 6 февраля. Такую дату повышения температуры назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова передает РИА Новости.

По предварительным прогнозам синоптика, морозы задержатся в мегаполисе до четверга включительно. «Морозно будет и в ночь на пятницу, а вот в пятницу циклон с Запада принесет в столицу плотные облака и небольшой снег», — рассказал Леус.

Днем столбики термометров в Москве покажут около минус 7 — минус 9 градусов Цельсия, уточнил метеоролог. В субботу, 5 февраля, потепление продолжится, и температурные значения вернутся к климатической норме.

Ранее стало известно, что москвичи пережили самый морозный день зимы. Самый низкий показатель в ночь на понедельник, 2 февраля, составил минус 19,1 градуса. Такая температура, по словам синоптиков, на 13 градусов ниже климатической нормы для столицы.

