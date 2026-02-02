Москвичей предупредили о 27-градусных морозах

Гидрометцентр: Мороз в Московском регионе может окрепнуть до минус 27 градусов

В ночь на вторник, 3 февраля, мороз в Московском регионе может окрепнуть до минус 27 градусов. Об этом предупредили жителей столицы и области синоптики Гидрометцентра России, пишет ТАСС.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. «Температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса ниже нуля, по области — от минус 19 до минус 24 градусов, местами до минус 27 градусов», — рассказал источник агентства.

Днем 3 февраля облачность станет переменной, а осадки прекратятся. В столице столбики термометров покажут от минус 13 до минус 15 градусов, а в области — от минус 13 до минус 18 градусов. Ветер будет западным, скорость порывов достигнет 3-8 метров в секунду. При этом на дорогах возможна гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что потепление в Москву придет в пятницу, 6 февраля. Днем столбики термометров в столице покажут около минус 7 — минус 9 градусов Цельсия, уточнил метеоролог.