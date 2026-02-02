Реклама

Экономика
13:22, 2 февраля 2026

Москвичей предупредили о новой волне холода

Синоптик Позднякова: Температура воздуха в Москве ниже климатической нормы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В первой половине февраля температура воздуха в Москве и области будет ниже климатической нормы. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, «афанасьевские» морозы закончатся в регионе уже к выходным 7-8 февраля. В эти дни в Москве и области ожидается до минус 6-11 градусов по Цельсию днем и до минус 12-17 ночью. Однако затем ожидается новая волна холода.

«Практически всю первую половину февраля мы проведем с температурой воздуха ниже климатической нормы, рассчитывать на резкое повышение температуры пока что не приходится», — указала специалист, добавив, что ситуация может измениться во второй половине месяца.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о том, что температура в Центральной России в феврале может быть ниже климатической нормы. Он также напомнил, что в последние 30 лет метеорологическая весна в Москве, как правило, наступает 21 марта.

