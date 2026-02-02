Реклама

Экономика
18:32, 2 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасном явлении весной

Ученый Данилов-Данильян: Весной в Москве возможны паводки из-за сугробов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Весной в Москве возможны паводки из-за сугробов, которые сейчас достигают 60 сантиметров. Об опасном явлении предупредил жителей столицы научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, его слова передает «Москва 24».

Наибольший риск будет связан с резким потеплением. В сочетании с теплым дождем снег может сойти за несколько дней и вместе с тем вызвать стремительный и высокий паводок. Если рост температур будет постепенным, процесс немного растянется, но риск подтоплений сохранится.

По словам ученого, в этот период гидротехнические системы, в том числе четыре Москворецких водохранилища, будут заполнены до предела, что поможет частично сдержать паводок в нижнем течении Москвы-реки. Однако совсем предотвратить паводки на пойменных территориях не получится.

«С одной стороны, паводок несет риски для инфраструктуры, с другой, он может стать позитивным событием для водного баланса региона», — заключил Данилов-Данильян и добавил, что спрогнозировать даты начала паводка сейчас невозможно.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что морозы в Москве начнут ослабевать в пятницу, 6 февраля.

