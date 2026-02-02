Мужчина ударил ногой в голову пассажиру в метро Москвы

В Москве мужчина ударил ногой в голову пассажиру метро и был задержан

В Москве задержали мужчину, который ударил ногой в голову пассажира метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

По ее данным, в вагоне между двумя пассажирами произошел конфликт, во время которого один другому нанес удар ногой в голову. После этого мужчина вышел на перрон и ударил кулаком в закрывшуюся дверь вагона. В результате стекло разбилось. Это попало на видео.

Мужчину задержали по месту проживания. Свою вину он признал. Возбуждены условные дела по статьям 116 («Побои») и 214 («Вандализм») УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

