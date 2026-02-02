На российском авторынке усугубилась негативная тенденция

«Автостат»: В конце января в минусе оказались почти все сегменты авторынка

В конце января 2026 года подавляющее большинство сегментов российского авторынка оказались в минусе. Об усугублении негативной тенденции сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

С 26 января по 1 февраля в плюсе по продажам оказался только сегмент новых автобусов. Там реализация в годовом выражении подросла на 6,7 процента и достигла 176 единиц, пояснили аналитики.

Все остальные сегменты продемонстрировали негативную динамику. Так, продажи новых легковушек в конце первого месяца года просели на 11,3 процента (до 20 274 штук), легких коммерческих автомобилей — на 29,8 процента (до 1 115). Наибольшее же падение показали продажи грузовиков, их реализация обвалилась на 40,1 процента (до 956), констатировали эксперты.

Резкое снижение продаж машин в России фиксируется весь январь. В целом эксперты не ожидают даже незначительного оживления реализации авто на внутреннем рынке. Базовый прогноз «Автостата» на этот год подразумевает стагнацию, схожих ожиданий придерживаются и в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Подобного рода единодушие экспертов глава аналитического агентства Сергей Целиков счел напрягающим. На динамику продаж, пояснил он, продолжат оказывать влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, низкая доступность автозаймов, регуляторное повышение утильсбора и общее подорожание машин.