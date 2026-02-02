На Украине спустя год признали утрату контроля над одним населенным пунктом

«Страна.ua»: Украина спустя год признала потерю Дзержинска

Украина лишь спустя год признала потерю Дзержинска (украинское название города — Торецк). Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на карты военно-аналитического ресурса Deep State.

7 февраля 2025 года в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали 1-я, 9-я и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

Карты украинского ресурса начали показывать Дзержинск под полным контролем Вооруженных сил России лишь сейчас, спустя год после объявления об освобождении города, уточняет СМИ.

29 января Deep State признал продвижение Российской армии на трех направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Речь идет о направлении у Малой Токмачки, на славянско-краматорском и на константиновском направлениях.