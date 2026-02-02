Назван срок окончания аномальных морозов в Москве

Синоптик Позднякова: Аномальные морозы в Москве продлятся до конца недели

Аномальные морозы будут продолжаться в Москве и Подмосковье до конце текущей недели. Срок окончания холодов назвала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».

По ее словам, температура воздуха будет на 12 градусов ниже нормы. «Самые сильные морозы ожидаются в середине недели. В ночь на вторник столбики термометров в Москве опустятся до минус 21 градуса, а по области — до минус 25 градусов. Днем тоже будет морозно: до минус 20 градусов», — рассказала Позднякова.

В четверг, 5 февраля, морозы усилятся. Ночью ожидается до минус 27 градусов, днем — до минус 20 градусов. В пятницу холода отступят, однако придут снегопады.

Ранее сообщалось, что января 2026 года в Москве побил рекорд, став самым снежным в столице за последние 203 года.