Названа причина крушения самолета с курсантами под Орском

Причиной крушения самолета Diamond под Орском может быть сваливание

Причиной крушения самолета Diamond с курсантами под Орском в Оренбургской области может быть сваливание. Ее назвал канал Shot.

Издание напомнило, что при сваливании воздушный поток неправильно обтекает крыло и срывается с него. Самолет в это время начинает трясти, и управление теряется. Канал добавил, что сваливание может произойти даже с полностью исправным бортом.

Ранее стало известно, что жертвами крушения Diamond стали три человека, включая пилота. По данным канала «112», речь идет о пилоте Василии Н.В. 1989 года рождения, а также двух членах экипажа — Тимофее К.М. 2005 года рождения и Дмитрии С.Е. 2004 года рождения.

Утром в понедельник, 2 февраля, самолет упал во время учебно-тренировочного полета в районе поселка Джанаталап. Борт пропал с радаров около 10:40, самолет вылетел из аэропорта в 07:33, во время полета сработал маяк. Оперативные службы уточнили, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.