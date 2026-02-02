Раскрыты личности жертв крушения учебного самолета в российском городе

«112»: Жертвами крушения самолета в Орске стали три человека, включая пилота

Жертвами крушения самолета Diamond в Орске стали три человека, включая пилота. Их личности раскрыл Telegram-канал «112».

По его данным, речь идет о пилоте Василии Н.В. 1989 года рождения, а также двух членах экипажа — Тимофее К.М. 2005 года рождения и Дмитрии С.Е. 2004 года рождения.

По предварительным данным, борт совершал учебный полет.

О происшествии под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля. Ранее сообщалось, что самолет принадлежит Ленинградской академии имени А.А. Новикова.