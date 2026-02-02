Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 2 февраля 2026Россия

Раскрыты личности жертв крушения учебного самолета в российском городе

«112»: Жертвами крушения самолета в Орске стали три человека, включая пилота
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС Оренбургской области

Жертвами крушения самолета Diamond в Орске стали три человека, включая пилота. Их личности раскрыл Telegram-канал «112».

По его данным, речь идет о пилоте Василии Н.В. 1989 года рождения, а также двух членах экипажа — Тимофее К.М. 2005 года рождения и Дмитрии С.Е. 2004 года рождения.

По предварительным данным, борт совершал учебный полет.

О происшествии под Оренбургом стало известно днем в понедельник, 2 февраля. Ранее сообщалось, что самолет принадлежит Ленинградской академии имени А.А. Новикова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Молодая россиянка доказала многолетнее насилие со стороны отчима

    Китай выразил протест США

    В продажу поступил северокорейский ром

    В России поставили под вопрос продление приостановки ударов по энергообъектам Украины

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok