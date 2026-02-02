Названа причина прекращения обсуждения Украиной президентских выборов

Журавлев: Как только США отвлеклись на Иран, тема выборов на Украине ушла

Как только США отвлеклись на Иран, тема выборов на Украине ушла сама собой, заметил политолог Дмитрий Журавлев. Такую причину прекращения обсуждения Киевом проведения президентских выборов специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Выборы на Украине создавались под позицию США. В США заявляли, что сейчас это совершенно невозможно. Это не демократия. Как только американцы отвлеклись на Иран, тема выборов на Украине ушла сама собой», — рассказал Журавлев.

При этом политолог отметил, что изначально все разговоры о президентских выборах были игрой.

«Там с самого начала все было очень странно. Потому что украинская сторона заявляла, что за два месяца проведет выборы. Это технологически невозможно. Это очень трудоемкий процесс», — заключил он.

28 января парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Выборы во времена кризиса» о невозможности выборов во время военного положения, в том числе на Украине.

Согласно документу, проведение выборов в условиях военного положения противоречит международным демократическим стандартам. ПАСЕ также призвала государства-члены продолжать поддержку Украины с целью организации безопасных и инклюзивных выборов после завершения конфликта.

