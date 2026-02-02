Реклама

11:20, 2 февраля 2026

Названа причина прекращения обсуждения Украиной президентских выборов

Журавлев: Как только США отвлеклись на Иран, тема выборов на Украине ушла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Как только США отвлеклись на Иран, тема выборов на Украине ушла сама собой, заметил политолог Дмитрий Журавлев. Такую причину прекращения обсуждения Киевом проведения президентских выборов специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Выборы на Украине создавались под позицию США. В США заявляли, что сейчас это совершенно невозможно. Это не демократия. Как только американцы отвлеклись на Иран, тема выборов на Украине ушла сама собой», — рассказал Журавлев.

При этом политолог отметил, что изначально все разговоры о президентских выборах были игрой.

«Там с самого начала все было очень странно. Потому что украинская сторона заявляла, что за два месяца проведет выборы. Это технологически невозможно. Это очень трудоемкий процесс», — заключил он.

28 января парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Выборы во времена кризиса» о невозможности выборов во время военного положения, в том числе на Украине.

Согласно документу, проведение выборов в условиях военного положения противоречит международным демократическим стандартам. ПАСЕ также призвала государства-члены продолжать поддержку Украины с целью организации безопасных и инклюзивных выборов после завершения конфликта.

