Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 28 января 2026Бывший СССР

ПАСЕ приняла решение по выборам на Украине

ПАСЕ приняла резолюцию о невозможности выборов во время военного положения
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Выборы во времена кризиса» о невозможности выборов во время военного положения, в том числе на Украине. Текст документа доступен на сайте ассамблеи.

Согласно документу, проведение выборов в условиях военного положения противоречит международным демократическим стандартам. ПАСЕ также призвала государства-члены продолжать поддержку Украины с целью организации безопасных и инклюзивных выборов после завершения конфликта.

Резолюция была принята на сессии ПАСЕ в Страсбурге 27 января. Ее поддержали 100 делегатов, еще шесть человек воздержались.

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе судебного заседания заявила, что власти проводят зачистку любых потенциальных политических оппонентов в преддверии заключения мирного соглашения с Россией и проведения выборов в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok