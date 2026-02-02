Евросоюз сообщил о намерении запретить импорт нефти из России

ЕС опубликовал намерение полностью запретить импорт российской нефти к 2028 году

Еврокомиссия опубликовала в Официальном журнале Евросоюза намерение запретить импорт российской нефти до конца 2027 года. Внести законодательное предложение орган намерен в начале 2026 года.

Поводом для такого решения названы существенные риски для безопасности и необходимость предотвращения энергетической зависимости, которые возникают в случае продолжения закупки нефти у Москвы.

Еврокомиссия намерена тщательно оценить потенциальное влияние ускоренного прекращения импорта сырья из России на безопасность поставок членам ЕС, а после будет активно сотрудничать с государствами, испытывающими наибольшие трудности по минимизации рисков, для облегчения им доступа к альтернативным поставщикам.

Ранее аналитики группы «Финам» предположили, что в обозримом будущем доля российской нефти в структуре европейского импорта будет держаться в районе 1-2 процентов.