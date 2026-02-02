Реклама

21:48, 2 февраля 2026Мир

Неопознанный дрон упал на территорию военной базы в Польше

Марина Совина
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Неопознанный дрон упал на территорию военной базы в Польше. Об этом сообщает Radio ZET.

ЧП произошло 28 января в городе Пшасныш в 100 километрах севернее Варшавы. Беспилотник обнаружили меньше чем в ста метрах от склада оружия.

Утверждается, что база в Пшасныше занимается сбором разведывательной информации и отслеживает радиопространство. Дрон мог сканировать антенные решетки. Дежурные военные не могли ничего сделать, и только наблюдали за его полетом, отметил источник радиостанции.

После падения бойцы подняли дрон и отнесли его в одно из зданий. При этом не исключена вероятность, что он мог все еще работать в тот момент.

В декабре 2025 года в Польше военный беспилотник рухнул на частной территории неподалеку от жилого дома. Вероятнее всего, дрон принадлежал польской армии. По предварительной информации, это разведывательный беспилотник. Ни одно здание также не было повреждено.

