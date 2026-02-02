Реклама

Силовые структуры
11:32, 2 февраля 2026Силовые структуры

Обезвреженная «живая бомба» около здания ФСБ попала на видео

ФСБ показала видео задержания в Крыму мужчины с колонкой со взрывчаткой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания в Крыму мужчины с колонкой со взрывчаткой. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в УФСБ по региону.

На записи видно, как мужчина подходит к зданию УФСБ и заходит в него, параллельно смотря в планшет. Оказавшись внутри, мужчина снова проверяет планшет. На следующих кадрах его ведут правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя с портативной колонкой, внутри которой была взрывчатка. Мужчина думал, что в колонке находится прослушка, которая поможет выявить предателей. В реальности в ней был килограмм взрывчатки.

